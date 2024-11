Napoli, Conte chiama Fazzini: la richiesta dell’Empoli

Il centrocampista classe 2003 è nel mirino degli azzurri per gennaio. I rossoneri potrebbero giocare la carta Colombo.

Il Napoli punta forte su Jacopo Fazzini. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il talento dell’Empoli è finito in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, con il club azzurro che ha già riavviato i contatti con la società toscana.

Non si tratta di un interesse improvviso: già ad agosto il Napoli aveva tentato un approccio per il centrocampista dell’Under 21. La richiesta dell’Empoli è chiara: servono 13 milioni di euro per il cartellino del classe 2003, prodotto del vivaio azzurro toscano.

La concorrenza però non manca. Il Milan segue con attenzione la situazione: il direttore tecnico Moncada monitora Fazzini da mesi e potrebbe giocare due carte importanti nella trattativa. I rossoneri potrebbero infatti inserire nell’operazione Colombo e Vasquez, già in prestito all’Empoli con diritto di riscatto.

Anche la Lazio è della partita: il club biancoceleste dialoga da tempo con gli agenti del giocatore e sarebbe pronto a muoversi per la prossima stagione. I piani di Lotito potrebbero però essere stravolti dall’accelerata del Napoli, con Conte che vorrebbe il centrocampista già nel mercato di gennaio.