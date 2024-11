Napoli, due colpi dall’Empoli: uno può arrivare subito

Il club azzurro lavora su due fronti con i toscani: il difensore potrebbe arrivare già a gennaio, mentre per il centrocampista si studia la strategia.

Il Napoli accelera sul mercato e guarda con interesse in casa Empoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna si è già mosso con decisione per Ardian Ismajli, difensore albanese in scadenza di contratto con il club toscano.

L’operazione per il centrale difensivo potrebbe concretizzarsi già nella finestra di gennaio. Il presidente Corsi, che vanta ottimi rapporti con il club partenopeo, avrebbe già dato l’apertura al trasferimento anticipato del calciatore, che altrimenti si libererebbe a parametro zero in estate. La formula potrebbe prevedere una sorta di indennizzo per l’Empoli.

Ma gli azzurri non si fermano qui. Sempre nei radar del club c’è Jacopo Fazzini, profilo che avrebbe già ricevuto il gradimento di Antonio Conte. Il centrocampista rappresenta un obiettivo concreto per il futuro, con la trattativa che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi.