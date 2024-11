SKY- Napoli, pronto il colpo in difesa: non solo Ismajli, spunta un nome a sorpresa

Gli azzurri sono pronti a rinforzare il reparto difensivo già nel mercato di gennaio. Sky Sport rivela le strategie del club.

Il Napoli si prepara a un importante rinforzo per la difesa nel mercato di gennaio. La società azzurra, impegnata a costruire una rosa competitiva per Antonio Conte, sta valutando diverse opzioni per il reparto arretrato, con una sorpresa in arrivo dal mercato internazionale.

Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante “Forza Napoli Sempre”, la dirigenza azzurra sta guardando oltre i nomi già noti: “Tra i vari Bonny, Dorgu, Itakura e Ismajli, la priorità andrà a un difensore, ma potrebbe essere un‘opportunità dal mercato internazionale ancora non emersa. Il nome a sopresa potrtrebbe essere proprio Kiwior dell’Arsenal“.

Il club partenopeo sta studiando il profilo ideale per rinforzare la squadra: “Non è una questione di numeri”, ha precisato Marchetti, “ma il cambio del sistema di gioco richiede valutazioni diverse. Stiamo valutando anche profili che stanno trovando poco spazio nelle loro squadre, magari con una formula temporanea. Per gli altri ruoli si ragiona in prospettiva, senza urgenza”.