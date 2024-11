Meluso: “Napoli, prendi Ismajli. Gli azzurri possono vincere lo scudetto”

L’ex direttore sportivo azzurro ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del difensore dell’Empoli e delle ambizioni della squadra partenopea.

Mauro Meluso apre il cassetto dei ricordi e racconta il suo primo incontro con Ardian Ismajli. Intervistato da Kiss Kiss Napoli, l’ex direttore sportivo del Napoli ha svelato interessanti retroscena sul difensore albanese, oggi all’Empoli.

“Lo avevo scovato in Croazia, durante una partita dell’Hajduk Spalato”, rivela Meluso. “Volevo portarlo al Lecce, poi l’ho preso allo Spezia dove con Italiano è cresciuto tantissimo, adattandosi rapidamente al calcio italiano. È un giocatore serio, con grande forza fisica e ottima visione tattica. È pronto per una squadra top come il Napoli”.

Sul suo periodo in azzurro, Meluso chiarisce: “Non l’ho mai proposto al Napoli. In estate era già in chiusura l’acquisto di Natan e a gennaio abbiamo fatto altre scelte”.

Interrogato sulle ambizioni scudetto degli azzurri, l’ex DS è ottimista: “È vero che il Napoli è partito svantaggiato, come dice Conte, ma ha fatto un mercato di primissimo ordine colmando il gap. Con questa rosa è d’obbligo lottare per lo scudetto, è una questione di logica”.

Infine, sul paragone Roma-Napoli: “Ogni club ha le sue dinamiche, non paragonerei mai i Friedkin a De Laurentiis. Il Napoli aveva vinto lo scudetto l’anno prima, la Roma no”.