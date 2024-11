Conte, possibile sorpresa tattica per la Roma: l’idea del tecnico

Il tecnico leccese valuta modifiche all’assetto consolidato per la sfida contro Ranieri. Il Napoli cerca nuove soluzioni offensive.

Antonio Conte potrebbe stupire tutti nella sfida contro la Roma. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nonostante l’allenatore salentino abbia finora puntato su un gruppo consolidato di titolari, per la prossima sfida starebbe valutando una mossa a sorpresa. Il nome di Giacomo Raspadori emerge come possibile chiave tattica per sorprendere Claudio Ranieri.

La partita contro i giallorossi segna simbolicamente l’inizio della seconda fase della stagione azzurra. In questi primi mesi, Conte ha già compiuto un lavoro straordinario: ha ricostruito dalle macerie un progetto che aveva toccato l’apice con lo storico scudetto dell’era De Laurentiis, per poi crollare improvvisamente. Il tecnico ha ridato solidità alla squadra, specialmente nel reparto difensivo davanti a Meret, riportando il Napoli in vetta alla classifica.

Ora la sfida è affinare la fase offensiva, specialmente dopo l’assenza di Lobotka nell’ultimo mese che ha limitato la fluidità del gioco. L’obiettivo è permettere ai talenti di Kvaratskhelia e Politano di tornare protagonisti con le loro giocate, i dribbling e le ripartenze che hanno incantato il pubblico partenopeo. Un omaggio alla tradizione di Napoli, città da sempre legata alla bellezza del gioco, particolarmente significativo nei giorni che ricordano l’anniversario della scomparsa di Maradona.