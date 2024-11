Napoli-Roma, inedito di Pino Daniele risuonerà al Maradona

L’omaggio al cantautore napoletano prima del match: domani alla Warner Music la presentazione del brano, domenica l’anteprima allo stadio.

Un brano inedito di Pino Daniele verrà presentato domenica al Maradona prima di Napoli-Roma. L’omaggio al cantautore a quasi 10 anni dalla scomparsa.

A quasi dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, il Maradona si prepara a rendergli uno speciale omaggio. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, prima della sfida tra Napoli e Roma verrà presentato in anteprima un brano inedito del grande cantautore napoletano.

La canzone, che verrà svelata per la prima volta domani alla Warner Music, risuonerà domenica in uno stadio sold out da giorni, con oltre cinquantamila spettatori pronti ad accogliere questa preziosa novità nei momenti che precederanno il fischio d’inizio.

“La musica e l’eredità artistica consegnata alla città di Napoli”, scrive il quotidiano, “continuano ad accompagnare i tifosi e tutti i napoletani”. Un legame indissolubile quello tra Pino e la sua città, che domenica si arricchirà di un nuovo, emozionante capitolo.

L’evento si preannuncia particolarmente toccante, considerando l’affetto che ancora lega i napoletani all’artista scomparso nel gennaio del 2015. L’inedito rappresenterà l’ennesimo regalo del cantautore alla sua gente, in una cornice perfetta come quella dello stadio che porta il nome di un altro simbolo eterno della città.