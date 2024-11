Napoli-Roma, Conte: “Ranieri amico, ma ora rivali. Su Meret e Lobotka…”

La conferenza stampa di Conte prima di Napoli-Roma: dal rapporto con Ranieri alle condizioni di Lobotka. Tutte le dichiarazioni del tecnico azzurro.

Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Napoli e Roma, valida per la 13esima giornata di Serie A. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico azzurro:

Sul momento del campionato: “Ci sono tantissime squadre racchiuse in pochissimi punti, sono trascorse solo 12 giornate. Al massimo c’è un po’ di stupore nel vedere la classifica di alcune squadre”.

Sul confronto con Ranieri: “Non rischiamo la vita, è solo una partita di calcio. C’è grande stima nei suoi confronti e anche amicizia. Pensavo tornasse in panchina per prendere una nazionale, ma sapevo bene che la finestra di Cagliari e Roma sarebbe rimasta aperta. Gli auguro il meglio, ma non nelle due partite contro il Napoli”.

Sulla Roma post cambio allenatore: “Ci sarà un input nervoso importante, sono al terzo cambio di allenatore. È un’enigma su come scenderanno in campo, dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a lavorare. Sappiamo che sarà una partita difficile”.

Sulla questione VAR: “Ho solo sollevato una questione, ci sono gli strumenti per valutare meglio certe situazioni. Dobbiamo far sì che l’arbitro abbia un aiuto migliore rispetto a quello che è stato dato a San Siro, il VAR non si può limitare a dire che c’è stato un contatto senza specificare di quale entità”.

Su Lobotka e gli infortunati: “Non siamo andati male senza di lui. In queste cinque partite ne abbiamo vinte 3, pareggiata una e persa una. È rientrato dalla nazionale, faremo delle valutazioni. Lukaku e McTominay si sono allenati, non ci sono problemi. Olivera è rientrato ieri, valuteremo domani ogni cosa”.

Sulla difesa e i giovani: “Buongiorno ha ampi margini di miglioramento. Ha la fortuna di avere accanto Rrahmani che è un soldato, un vero robot, un computer. Anche Rafa Marin sta crescendo tanto rispetto ad inizio stagione. E poi c’è Juan Jesus che è un veterano che ci può dare una mano”.

Sul caso Meret: “È il nostro portiere titolare, dietro ha Caprile che dà delle buone garanzie. Sono soddisfatto di quello che sta facendo, non possiamo sempre trovare il pelo nell’uovo e creare situazioni d’instabilità al nostro interno. Queste domande creano instabilità a livello umorale al giocatore e ai tifosi”.

Sui singoli Ngonge e Neres: “Cyril è cresciuto molto rispetto all’estate, è importante che ci sia una sana competizione. David si sta impegnando e facendo bene, è una risorsa importante, può creare situazioni dal nulla”.

Sul rapporto con Marotta: “Ringrazio Marotta, abbiamo avuto modo di lavorare assieme per tanti anni. Mi fa piacere che abbia capito che sono una persona intelligente, sicuramente i miei obiettivi e i suoi stridono, saremo rivali in questo viaggio”.