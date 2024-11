Conte lancia la sfida a Kvara: “Voglio vedere più magie”

L’allenatore del Napoli chiede ai suoi attaccanti di alzare il rendimento offensivo

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Roma con Antonio Conte che vuole vedere miglioramenti nella fase offensiva. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino ha un obiettivo chiaro per il girone di ritorno: far tornare a brillare Kvaratskhelia e Politano.

Il quotidiano rosa analizza il momento degli azzurri: “Fosse un film, la sfida contro la Roma sarebbe l’inizio del secondo tempo della stagione del Napoli. Nel primo, Antonio Conte ha rimesso in piedi un progetto bellissimo crollato subito dopo aver toccato la gloria, col primo scudetto dell’era De Laurentiis.

Pochi mesi di lavoro sono bastati al tecnico salentino per ridare ordine ed entusiasmo, e rialzare il muro davanti a Meret. Ora, c’è da mettere mano alla fase offensiva, ritrovare una fluidità di manovra che si è persa nell’ultimo mese senza Lobotka, e poi permettere al talento di Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano di prendere per mano la squadra e tornare a illuminare”.