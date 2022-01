Napoli: Meret e Malcuit negativi al Covid 19

Alex Meret e Kevin Malcuit sono negativi al Covid 19, arriva la comunicazione ufficiale da parte della società azzurra. Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti che potrà recuperare due giocatori, anche in vista della sfida di Coppa Italia con la Fiorentina che si giocherà giovedì 13 gennaio alle 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Il club ha fatto sapere attraverso il proprio account twitter che sia Malcuit che Meret sono risultati negativi all’ultimo tampone effettuato. A questo punto i due potranno essere aggregati alla squadra, ma difficilmente scenderanno in campo dal primo minuto con la Fiorentina.

Coppa Italia: i dubbi di Spalletti

Spalletti per la sfida con la Fiorentina potrebbe lanciare Zanoli titolare, insieme con Tuanzebe. Questo permetterebbe di dare un turno di riposo a Juan Jesus. Se invece non dovesse giocare il giovane esterno destro, allora Di Lorenzo resterebbe sulla fascia di destra, mentre il difensore brasiliano andrebbe a giocare sull’esterno mancino dato che Mario Rui è ancora positivo al Covid 19 e Ghoulam non sembra in grado di poter giocare tre partite di fila. Per il resto ci sono pochi dubbi: Lobotka e Demme saranno confermati centrali di centrocampo, dato che Fabian Ruiz non è ancora al meglio. È rientrato Lozano ma non giocherà dal primo minuto, Insigne è fermo per infortunio. In attacco non c’è ancora Osimhen, quindi Petagna e Mertens possono giocare titolari.