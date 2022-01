Super Osimhen vuole il Bologna: il piano per la convocazione

Victor Osimhen verso la convocazione per Bologna-Napoli, il nigeriano può tornare all’attività agonistica dopo la visita di controllo. La voglia di tornare in campo è tantissima, anche perché se fosse stato per lui avrebbe giocato qualsiasi partita a qualsiasi costo. Quello che non manca ad Osimhen non è di certo il carattere, come dimostra anche la risposta del nigeriano ad un tifoso che lo aveva provocato su twitter. Ed allora Osimhen prepara il ritorno per la sfida tra Bologna e Napoli, vuole esserci e cercherà di convincere Luciano Spalletti al Konami Center di Castel Volturno. Il giocatore ha superato la visita di controllo, una sorta di miracolo lo ha definito il professor Tartaro. Ora però deve ritornare all’attività agonistica e recuperare la migliore forma fisica.

Bologna-Napoli: Osimhen in panchina

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla possibilità che il nigeriano venga almeno convocato da Spalletti: “È vero che ha doti fisiche straordinarie, ma eventuali forzature potrebbero innescare il pericolo serio di problematiche muscolari. Detto questo, e dando per scontato che si farebbe convocare già domani per la Fiorentina, la suggestione di vederlo con il Bologna in panchina esiste ma dovrà resistere agli allenamenti in gruppo sin da oggi. Come diceva Rafa: sin prisa, pero sin pausa. Senza fretta ma senza pause: del resto con lui, SuperOsimhen, tutto è possibile“.

Il dottor Canonico, medico sociale del Napoli, ha fatto sapere che il rientro in campo lo deciderà in larga parte Osimhen. Saranno le sensazioni del giocatore a dettare la linea guida. Considerata la volontà del nigeriano sarà difficile escluderlo dalla sfida con il Bologna, fosse solo per sedere in panchina. Spalletti intanto ha recuperato pure Lozano, negativo al Covid 19, ma anche il messicano si dovrà rimettere in forma dato che è stato bloccato 15 giorni a causa del contagio dopo le festività natalizie.