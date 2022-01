Osimhen furioso: “Tuo padre ha sprecato spe*** per uno str***o come te” – FOTO

Victor Osimhen risponde ad un tifoso sul web che lo aveva provocato, scrivendo che il Napoli aveva sprecato soldi con lui. Non si è fatta attendere la risposta più che arrabbiata dell’attaccante nigeriano. L’utente di twitter ha scritto che il Napoli aveva speso 80 milioni di euro per un social manager che gestisce twitter. Il riferimento è evidente alla quantità di infortuni subiti da Osimhen, l’ultimo in ordine di tempo quello allo zigomo che lo ha costretto all’operazione. Negli ultimi due anni l’attaccante ha avuto due volte il Covid 19, ma anche problemi alla spalla. Problemi fisici che lo hanno tenuto spesso fuori dal campo.

Osimhen ha risposto in maniera tutt’altro che serena alla provocazione del tifosi, con foto di profilo con immagine di una maglia della Juventus. “”Tuo padre ha sprecato il suo spe**a dando alla luce un str***o come te“. Questo quanto scritto dall’attaccante sui social. Ma Osimhen già in passato aveva discusso con un tifoso attraverso twitter. Una risposta non diplomatica da cui si comprendere il temperamento del giocatore. Un modo di fare tutt’altro che diverso rispetto a quello di Ghoulam, che ha risposto in maniera pacata ad un utente che aveva previsto un’altra rottura del crociato.