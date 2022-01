“Ghoulam si rompe il terzo crociato”, risposta dell’algerino ad un ‘tifoso’

Faouzi Ghoulam ha giocato due partite consecutive, mettendo a referto anche delle buone prestazioni. Un rientro importante quello dell’algerino che può dare una validissima alternativa a Mario Rui sulla fascia sinistra. Ghoulam se è in condizioni fisiche ottimali è sicuramente il titolare del Napoli, ma nel corso degli anni gli infortuni lo hanno perseguitato. Prima il ginocchio sinistro, poi quello destro, due operazioni importanti, l’ultima a metà della scorsa stagione che hanno costretto Ghoulam ai box per molto tempo. Nelle ultime due partite causa l’emergenza in difesa l’algerino è tornato titolare: due partite, come non si vedeva da tempo. Una gioia per gli occhi dei tifosi che apprezzano le qualità tecniche del giocatore, ma soprattutto lo spesso morale dell’uomo e del professionista.

Ghoulam risponde ad un tifoso sui social

La gentilezza di Ghoulam è evidente, dai gesti verso chi ne ha più bisogno, dalle parole quando la squadra è in difficoltà, ma anche da come risponde a certe provocazioni. Un utente, infatti, ha commentato su twitter un post del terzino scrivendo: “Ghoulam altri 90′ e si rompe il terzo crociato, quello artificiale“. La risposta del giocatore è stata semplice e pacata: “Speriamo di no“. Resta comunque la frase assurda di chi ha scritto il messaggio, che va sicuramente condannato.