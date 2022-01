Un tifoso provoca Osimhen, la risposta dell’attaccante – FOTO

Victor Osimhen ancora protagonista sui social, l’attaccante del Napoli ha risposto ad un utente che lo ha provocato. Non è la prima volta che il nigeriano risponde sui social a chi lo aveva provocato. Questa volta a farlo è un account sconosciuto, ma che come foto di profilo un giocatore con la maglia della Juventus. Su twitter viene scritto: “Così il Napoli ha speso 80 milioni di euro per avere uno che gestisce l’account twitter”. Il riferimento, evidentemente, è alla quantità di tempo che Osimhen passa sui social, ma anche ai tanti infortuni che nel corso degli anni lo hanno tenuto fuori dal campo. Va ricordato che Osimhen da dicembre non gioca a causa dell’operazione allo zigomo, ma anche per la questione Covid 19, che lo hanno costretto a saltare anche la Coppa d’Africa.

Osimhen: risposta su twitter

La risposta di Osimhen non è mancata, come si vede dalla foto, con annessa traduzione di Google translate, il nigeriano non è andato per il sottile ed ha commentato in maniera piccata a quanto scritto dall’utente. Il giocatore, intanto, è rientrato in Italia ed attende di sottoporsi ad una tac e visita di controllo per capire quando potrà rientrare in campo e mettersi di nuovo a disposizione di Spalletti.