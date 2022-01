Critiche a Osimhen: l’attaccante furioso con un tifoso

Victor Osimhen furioso con un tifoso che lo ha criticato per l’uso dei social, risposta irritata dell’attaccante su Twitter. È un periodo tutt’altro che fortunato per Osimhen che ha dovuto rinunciare alla Coppa d’Africa, quando sembrava vicinissimo a poterla giocare. Il giocatore è positivo al Covid 19 e anche l’ultimo tampone, eseguito nella serata di ieri, ha confermato al sua positività al coronavirus. Inoltre l’attaccante del Napoli si sta ancora riprendendo dall’operazione allo zigomo e prima di poter tornare in campo, dovrà sottoporsi ad una visita di controllo.

Osimhen: risposta su twitter ad un tifoso

Il nigeriano è molto attivo sui social network ed in questi giorni ha avuto anche uno screzio con un tifoso che gli ha scritto: “L’uso che fai dei social media di recente è diventato allarmante – si legge in un tweet – Dovresti usare il tuo tempo in modo più produttivo“. Non si è fatta attendere la risposta di Osimhen che ha replicato: “Sulla mia pagina posso postare quello che mi piace, se non ti piace bloccami!!! Posto ciò che mi rende felice senza insultare nessuno, so che non piaccio a tutti e questo è un bene, ma una cosa che non tollero è venire sulla mia pagina per dire stronz*** (ti insulterò anche io)“.