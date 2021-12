UFFICIALE: Osimhen non giocherà la Coppa d’Africa

Victor Osimhen non giocherà la Coppa d’Africa, il nome del giocatore è stato depennato della lista dei convocati della Nigeria. La notizia della mancata partecipazione di Osimhen alla Coppa d’Africa, era stata lanciata nella giornata di ieri dai media nigeriani. Ora diventa ufficiale, dato che il nome del giocatore è stato cancellato dalla lista dei convocati. Una decisione maturata nelle ultime ore da Osimhen che ha dovuto fare i conti anche con il contagio da Covid 19. L’attaccante del Napoli è rimasto bloccato in Nigeria e quindi potrà tornare in Italia solo quando tornerà negativo. La Federazione nigeriana in un post su instagram ha scritto che il calciatore è infortunato e non potrà prendere parte alla competizione.

Osimhen gioca Juve-Napoli?

Con il depennamento alla convocazione per la Coppa d’Africa, Osimhen torna a disposizione per il Napoli di Spalletti. Difficile dire se il calciatore potrà scendere in campo per la sfida Juve-Napoli, anche perché ci sono diversi problemi da risolvere. Osimhen deve prima diventare negativo al Covid 19, poi potrà sottoporsi al controllo medici per l’operazione allo zigomo. Qualora ci dovesse essere il via libera dello staff medico allora potrà tornare all’attività agonistica. Il tempo stringe perché Juve-Napoli si gioca il 6 gennaio. Per quella data Spalletti spera di poter recuperare qualche altro giocatore e non solo Osimhen. Attualmente tra i giocatori positivi del Napoli ci sono anche Elmas e Lozano, mentre Fabian Ruiz e Insigne sono recuperati. Gli altri test svolti dal club in queste ore sono risultati tutti negativi.

Sicuramente all’Allianz Stadium non ci saranno Ounas, Koulibaly e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa. Dal mercato potrebbe arrivare qualche rinforzo per Spalletti che aspetta almeno un difensore centrale. Giuntoli sta lavorando per portare un nuovo calciatore in rosa nel più breve tempo possibile. Al momento il tecnico ha a disposizione solo Juan Jesus e Rrahmani come difensori centrali, quindi la società dovrà fare uno sforzo, visto che è stato ceduto Manolas all’Olympiacos.