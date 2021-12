Napoli: tutti negativi i test al Covid, l’annuncio ufficiale della società

Sono risultati tutti negativi i nuovi test al Covid effettuati dalla Società Sportiva Calcio Napoli, non ci sono ulteriori contagi. Attualmente il Napoli deve fare i conti con Lozano, Elmas e Osimhen contagiati, ma il nuovo giro di tamponi ha escluso altre persone contagiate dal coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale del Napoli: “Tutti negativi al Covid-19 calciatori e staff che hanno effettuato tamponi molecolari nella giornata di ieri. Chi avesse effettuato tamponi nelle 24 ore precedenti, perché di rientro dall’estero, effettuerà il test nei prossimi giorni“.

Il Napoli ha anche recuperato Insigne e Fabin Ruiz che sono tornati negativi. La speranza è di poter far rientrare presto in gruppo anche i calciatori che attualmente sono positivi. La partita Juve-Napoli si giocherà il 6 gennaio e Spalletti ha bisogno di tutti i calciatori a disposizione, anche perché mancheranno sicuramente Anguissa, Koulibaly e Ounas assenti per la Coppa d’Africa. Osimhen invece potrebbe giocare la sfida con la Juve. Secondo le ultime notizie il calciatore ha rinunciato alla Coppa d’Africa e quindi se supererà il Covid 19 ed il successivo controllo medico, per l’operazione allo zigomo, potrà aggregarsi alla squadra. I tempi stringono e con il passare dei giorni anche le possibilità diminuiscono, ma non si perde la speranza.