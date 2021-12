Osimhen non va in Coppa d’Africa: si attende l’ufficialità, la Nigeria ha scelto il sostituto

Victor Osimhen rinuncia a disputare la Coppa d’Africa, il giocatore rifiuterà la convocazione della Nigeria che ha scelto Onyekuru come sostituto. La notizia è stata lanciata nella serata di ieri proprio dai media nigeriani, che citavano fonti interne alla federazione nigeriana. Secondo quanto fanno sapere in Nigeria, Osimhen ha già rinunciato alla Coppa d’Africa, comunicando il tutto anche alle autorità competenti. Il giocatore attualmente è positivo al Covid 19 e per questo motivo non ha potuto fare ritorno a Napoli, dove lo attendevano i medici per la decisiva visita di controllo.

Osimhen rifiuta la convocazione: niente Coppa d’Africa?

Corriere dello Sport dà qualche altro dettagli sulla presa di posizione di Osimhen, che in questi giorni ha cercato anche di trovare una soluzione per giocare contro la Juventus, ma poi partecipare alla competizione continentale. “Victor Osimhen da ieri sera è al centro di una vicenda che solo oggi sarà chiarita: l’attaccante, secondo i media nigeriani, avrebbe deciso di rinunciare alla Coppa d’Africa. Una vera e propria bomba dell’ultimo momento. Passeranno un po’ di giorni, è inevitabile, ma la Coppa d’Africa imperversa: Victor è stato convocato dalla Nigeria,

da mercoledì in ritiro ad Abuja, la capitale, e prima del contagio la federazione aveva comunicato di attenderlo entro lunedì. La notizia della rinuncia diffusa ieri in Nigeria cambia potrebbe valere più di un gol a Torino“.

A questo punto bisognerà attendere l’ufficialità, ma la volontà del giocatore resta: “Si attende la conferma di Osi. In sintesi, il club azzurro aspetta Victor con ansia in città per il famoso controllo di cui sopra una volta guarito: i programmi non cambiano, anzi, e allo stato sono soltanto posticipati proprio come i sogni del ragazzo: a cominciare dalla partita con la Juve. Tra scienza e ragion di Stato. E poi indiscrezioni: i media del suo Paese – tipo This Day live – hanno lanciato la clamorosa notizia e indicato anche il potenziale sostituto

designato: Henry Onyekuru, compagno di Manolas all’Olympiakos“.