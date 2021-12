Clamoroso: Osimhen si ritira dalla Coppa d’Africa, in Nigeria sono sicuri

Victor Osimhen rinuncia alla Coppa d’Africa e si ritira dalla competizione. La notizia viene scritta dai media in Nigeria. La decisione di Osimhen di abbandonare la Coppa d’Africa viene data in anteprima da This Day Live che cita un’autorevole fonte interna alla federazione nigeriana. Secondo quanto fa sapere il sito di informazione, la notizia che riguarda l’attaccante del Napoli avrebbe più di un fondamento.

Nigeria, Coppa d’Africa senza Osimhen

Nelle ultime ore Osimhen ha saputo di essere positivo al Covid 19 ed è rimasto in Nigeria. Proprio questa condizione è stata decisiva per la decisione del giocatore. Osimhen ha deciso di non partecipare alla Coppa d’Africa e lo ha comunicato alla Federazione, oltre che al commissario tecnico della Nigeria. In questo modo l’attaccante ha voluto mettere fine alla diatriba tra il Napoli e la Nigeria. Con la società di Aurelio De Laurentiis che sembrava pronta anche a perseguire vie legali.

Secondo i media nigeriani, la decisione di Osimhen è stata accettata da tutte le parti in causa, compreso il ministro dello Sport del governo nigeriano. La Nigeria avrebbe già individuato il suo sostituto: per la Coppa d’Africa dovrebbe essere convocato Henry Onyekuru, attaccante dell’Olympiacos.

Resta sempre il problema del Covid 19, che ha colpito anche Elmas. Ma qualora Osimhen dovesse diventare negativo, senza la Coppa d’Africa, potrebbe anche giocare la sfida Juve-Napoli in programma il 6 gennaio all’Allianz Stadium.

Per scendere in campo il giocatore dovrà avere anche il parere positivo del chirurgo che lo ha operato. L’ultima visita di controllo è saltata proprio perché l’attaccante è rimasto in Nigeria dopo aver scoperto di essere di nuovo positivo al Covid. Senza il via libera dei medici Osimhen non potrà ritornare all’attività agonistica con i compagni.