Napoli, Elmas positivo al Covid 19: il comunicato ufficiale

Eljif Elmas positivo al Covid 19, ancora un altro contagio in casa Napoli, dopo quello di Hirving Lozano e di Victor Osimhen. Dopo aver recuperato Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz il Napoli deve fare i conti con altri due positivi. L’ultimo in ordine di tempo è Elmas, il centrocampista macedone è stato contagiato nuovamente dal Covid e quindi è un ulteriore problema per Luciano Spalletti.

Casi Covid al Napoli: positivo Elmas

In una nota ufficiale su Elmas il Napoli fa sapere: “Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“.

Il tecnico del Napoli ha saputo proprio oggi che anche Victor Osimhen ha preso di nuovo il coronavirus, l’attaccante è bloccato in Nigeria e resterà presso il proprio domicilio fino a quando non si sarà negativizzato. A questo punto per Osimhen salta anche la tac di controllo con il chirurgo che lo ha operato, controllo che sarebbe servito per dargli il via libera per riprendere l’attività agonistica.

Il problema Covid si sta abbattendo sul campionato italiano ma non solo. In Premier League sono saltate già molte partite di campionato. Attualmente il Napoli ha tre positivi in rosa e quindi le soluzioni per Spalletti diventano sempre di meno. Per il momento non c’è alcuna nessuna partita che salta in Serie A, ma si gioca tra una settimana quindi le cose potrebbero cambiare. Il Napoli giocherà con la Juventus, partita che l’Asl ritiene a rischio.