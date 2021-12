Problema Covid: Juve-Napoli a rischio: il pianto dei tifosi Juventini, sfottò e insulti

Juve-Napoli potrebbe saltare a causa del Covid 19, l’Asl di Napoli monitorerà la situazione. Sui social le lamentele dei tifosi bianconeri. Un vero e proprio piagnisteo anticipato quello dei supporters della squadra bianconera, visto che al momento c’è solo una ipotesi e non un vero e proprio blocco. È chiaro che l’Asl di Napoli si esprima in questo modo, stando all’emergenza Covid attuale, con oltre 70 mila contagiati secondo l’ultimo bollettino, la variante Omicron che dilaga. Un medico non potrebbe fare o dire altro. In Premier League sono saltate già tantissime partite a causa del Covid, così come in altri sport, mentre Juventus-Napoli del 6 gennaio non ha ricevuto ancora nessun blocco, da nessuna autorità, sportiva o sanitaria.

Lacrime juventine

Eppure i tifosi della Juventus sul web non smettono di lamentarsi. Una tattica preventiva quella dei bianconeri, forse anche un pizzico di rivalsa rispetto alla scorsa stagione, quando il Napoli bloccato dall’Asl decise (giustamente) di rispettare il divieto di trasferta. Una presa di posizione più che legittima, visto che De Laurentiis vinse anche il ricorso e gli furono cancellati i tre punti persi a tavolino.

Il web viene inondato da sfottò, ed anche da qualche insulto che preferiamo non riportare per rispetto. Ma i commenti sono tanti. “Nel mese di gennaio l’unica partita che verrà rinviata sarà Juve-Napoli, poi si giocheranno il resto delle partite. Ah il Napoli recupererà la partita quando vorrà e ovviamente quando avrà tutti i giocatori a disposizione. Spoiler il palazzo é governato dalla Juventus” scrive un utente.

Mentre un altro aggiunge: “Prima di deridere i bambini che credono in Babbo Natale, ricordatevi che ci sono adulti che credono che #JuveNapoli si giocherà “regolarmente” il 6 gennaio…“. C’è invece chi scrive: “Iniziano a piangere da ora! Poi però si lamentano se uno li chiama “chiagn e fott”!

Ma di post di questo genere su Juve-Napoli ce ne sono tantissimi. C’è chi si porta avanti con il lavoro e aggiunge: “Stavolta il 3-0 a tavolino non vi verrà cancellato nemmeno se cascasse un asteroide su Castel Volturno!”

Insomma le lacrime dei tifosi juventini sono già cominciate, lamentele su lamentele, che sembrano assolutamente fuori luogo, visto il dramma che sta vivendo nuovamente l’Italia ed il mondo.