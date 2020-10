Aurelio De Laurentiis ha fermato il Napoli che si stava per mettere in viaggio per giocare con la Juve, il patron vuole evitare contagi.

Con la salute non si scherza ecco perché la vicenda Juve-Napoli sta facendo ancora più clamore, De Luarentiis ha fermato tutto. I suoi giocatori erano pronti a partire per la sfida di Torino ma il patron azzurro ha bloccato la squadra anche dopo l’intervento dell’Asl Napoli 1 che su disposizione della Regione è intervenuta in questa vicenda. Attualmente i positivi tra i giocatori del Napoli sono due: Zielinski ed Elmas, ma c’è la preoccupazione che possa esserci un aumento, così come è accaduto al Genoa. Quindi è necessario preservare la salute di tutti. Positivi ci sono anche alla Juventus, anche se non tra i calciatori. Secondo Il Mattino la sfida tra Juventus e Napoli non si giocherà e gli azzurri rischiano di perdere la gara 0-3 a tavolino.

De Laurentiis ha bloccato la partenza dei calciatori del Napoli che avrebbero dovuto sfidare la Juve, quindi è “improbabile che ordini ai suoi di mettersi in viaggio oggi” scrive Il Mattino. Il match non è stato ancora rinviato, ma c’è questa possibilità concreta. Ecco quanto scrive Il Mattino sul processo che ha portato al blocco della squadra azzurra:

E allora ecco che al termine dell’indagine epidemiologica svolta del dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 2 Nord, diretto dal direttore generale Antonio D’Amore, la Asl 1 Centro comunica al Napoli la messa in quarantena dei calciatori azzurri residenti nel proprio territorio. Motivo per cui la squadra è stata fermata mentre stava salendo a bordo dell’autobus che avrebbe dovuto portarli a Capodichino.

De Laurentiis è intervenuto per tutelare il suo Napoli e indirettamente anche la Juve. Le conseguenze non si conoscono ancora, ma potrebbero far perdere punti in classifica alla formazione di Gennaro Gattuso, senza nemmeno scendere in campo.