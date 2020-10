La Lega accusa il Napoli per il match con la Juve, la gara della la terza giornata di Serie A e bloccata dall’Asl per la questione coronavirus.

L’Asl Napoli 1 ha bloccato la partenza del Napoli per Torino. Juve-Napoli è in bilico e la Lega Calcio è intervenuta sulla vicenda, si rischia di perdere la gara 3-0 a tavolino. Le autorità sanitarie campane, su disposizione della Regione hanno deciso di intervenire sulla vicenda degli azzurri impedendogli di prendere l’aereo per Torino. Il club di Aurelio De Laurentiis già venerdì sera aveva chiesto il rinvio della gara, ma non c’è stato nulla da fare. Attualmente al Napoli sono positivi Elmas e Zielinski, anche nella Juventus ci sono dei positivi al coronavirus ma non tra i giocatori in ogni caso la squadra bianconera è in isolamento fiduciario.

Juve-Napoli: cosa dice la Lega

Sulla questione fa un approfondimento il Corriere della Sera che evidenzia la possibilità che la formazione di Gattuso possa perdere per 0-3 a tavolino. Quindi il Napoli verrebbe sconfitto senza nemmeno scendere in campo, il tutto in un momento che calcisticamente sembrava favorevole alla squadra partenopea e un po’ meno rispetto a quella bianconera. Se il Napoli non partirà si rischia questa sanzione che sa come una vera e propria beffa.

Ma secondo quanto scrive il quotidiano la Lega fa una accusa precisa al Napoli che dovrebbe giocare con la Juve. “Secondo la Lega il Napoli ha fatto indebite pressioni ull’autorità sanitaria per ottenere il provvedimento o comunque ha interpretato in senso lato la circolare che si limita a intimare ai giocatori entrati in contatto con i contagiati di osservare il periodo di isolamento fiduciario“. Un altro passaggio importante è il seguente: “Dalla Lega obiettano che la disposizione dell’Asl non può sovrastare il protocollo della Figc, redatto con il Cts e il ministero della Salute, che consente, previo tampone effettuato nel giorno della partita, ai negativi del gruppo di giocare“.