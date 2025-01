Prdullà: “United, preso il baby fenomeno Leon: strada spianata per Garnacho al Napoli?”

Il club inglese ha chiuso per il terzino paraguaiano 17enne. Pedullà svela tutti i dettagli dell’operazione che potrebbe favorire l’arrivo dell’argentino in azzurro.

Il Manchester United piazza il colpo per il futuro. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, i Red Devils hanno raggiunto l’accordo per Diego Leon, talento paraguaiano classe 2007 del Cerro Porteno. Un’operazione che potrebbe aprire scenari interessanti per il Napoli nella trattativa per Garnacho.

Come riportato da Sky Sport UK, l’accordo per il giovane terzino sinistro si aggira intorno ai 7 milioni di sterline, bonus compresi. Il giocatore, dopo le visite mediche, tornerà in Paraguay fino al termine della stagione.

La storia di Leon è particolare, come racconta Pedullà: “Nato a Yguazù il 3 aprile 2007, è cresciuto in periferia con il sogno del calcio. Si dice che da piccolo assemblasse palloni di stoffa per non pesare sulle difficoltà economiche familiari”. Il debutto da professionista è arrivato lo scorso 2 agosto, con tanto di gol decisivo contro il CS Ameliano.

“Leon è un mancino dotato di ottimo fisico e tecnica, pericoloso nei cross e duttile in entrambe le fasi”, ha concluso l’esperto di mercato, descrivendo le caratteristiche del giovane che dalla prossima stagione si allenerà a Old Trafford.