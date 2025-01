Garnacho-Napoli, tifosi United in rivolta: “Non vendetelo”. Ma Amorim apre alla cessione

Il possibile trasferimento di Alejandro Garnacho al Napoli ha scatenato un vero e proprio terremoto social in Inghilterra. Da quando è emerso l’interesse del club azzurro, i tifosi del Manchester United hanno letteralmente invaso Instagram, TikTok, Facebook e X per protestare contro la possibile cessione del giovane talento argentino.

Per i supporters dei Red Devils la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, mentre in Italia se ne parla da giorni come possibile sostituto di Kvaratskhelia. La situazione tecnica del classe 2004, tuttavia, potrebbe favorire la sua partenza: il nuovo allenatore Amorim non lo considera una prima scelta nel suo 3-4-2-1, preferendo Fernandes e Diallo sulla trequarti.

Lo stesso tecnico, dopo il passaggio del turno in FA Cup contro l’Arsenal, ha parlato chiaro sul futuro dell’argentino: “Ovviamente Garnacho ha talento, ma deve imparare a giocare in una posizione diversa. Deve giocare meglio dentro al campo. Sta migliorando in fase di recupero senza palla, ma così facendo a volte non è nel posto giusto per ripartire con le transizioni, come in passato”.

La stagione del talento argentino parla di numeri importanti: 8 gol e 5 assist in 30 presenze totali. Tuttavia, tre reti e tre passaggi decisivi sono arrivati nelle sfide di League Cup contro Barnsley e Leicester, in partite concluse in goleada. Escludendo questi match, il rendimento non è stato memorabile, complice anche la stagione deludente dello United.

Sul fronte mercato, il Napoli avrebbe già trovato un’intesa di massima con l’entourage del giocatore sulla base di 3 milioni di euro annui, con possibilità di arrivare a 4. La distanza tra i club resta invece significativa: gli azzurri offrono 50 milioni, lo United ne chiede 70, una valutazione giustificata dall’età e dalle potenzialità enormi del giocatore.