MIRROR – United rifiuta l’offerta per Garnacho: “Servono 71 milioni”. Ma l’argentino vuole Napoli

Il Manchester United ha rifiutato la proposta di 47.5 milioni degli azzurri. Il talento classe 2004 gradirebbe il trasferimento in Italia, ma i Red Devils non fanno sconti.

Il Napoli fa sul serio per Alejandro Garnacho. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal Mirror, il club azzurro ha presentato un’offerta ufficiale di 47,5 milioni di euro per il gioiello del Manchester United, individuato come primo obiettivo per sostituire Kvaratskhelia, in procinto di trasferirsi al PSG per 70 milioni (operazione che verrà ufficializzata venerdì).

L’offerta è stata respinta dai Red Devils, che hanno fissato il prezzo a 71 milioni di euro per questa sessione di mercato. La novità più importante, però, arriva dalla volontà del giocatore: secondo il tabloid inglese, Garnacho sarebbe “desideroso” di lasciare Old Trafford per trasferirsi in Italia, attratto dal progetto azzurro.

A favorire la possibile cessione c’è anche la complessa situazione con il nuovo tecnico Ruben Amorim. L’allenatore portoghese ha concesso al vincitore del Premio Puskas 2024 solo una presenza da titolare nelle ultime otto partite, nell’incontro di FA Cup vinto contro l’Arsenal.

In conferenza stampa, prima della sfida con il Southampton, Amorim è stato chiaro: “Ha talento, ma deve imparare a giocare in una posizione diversa. Deve migliorare nella fase difensiva e nella capacità di posizionarsi meglio per le transizioni. Stiamo lavorando su questo e ho notato progressi in allenamento”.

La trattativa potrebbe sbloccarsi grazie alla politica del co-proprietario Sir Jim Ratcliffe, intenzionato a raccogliere fondi attraverso la cessione di giocatori. Nonostante l’opposizione di Amorim alla partenza dei giovani più promettenti, la dirigenza dello United ha adottato un approccio pragmatico: ogni giocatore ha un prezzo, inclusi i talenti cresciuti in casa come Kobbie Mainoo e il nuovo acquisto Leny Yoro.

Il ventenne argentino, esploso sotto la gestione Ten Hag e premiato con il Puskas Award 2024 per la spettacolare rovesciata contro l’Everton, potrebbe rappresentare il colpo perfetto per il Napoli. La distanza tra domanda e offerta resta importante, ma la volontà del giocatore e le necessità di bilancio dello United potrebbero favorire una conclusione positiva della trattativa.