Kvara saluta Napoli: “Un giorno vi racconterò tutto”. Il messaggio social per i tifosi

L’attaccante georgiano ha affidato il suo addio a un video su Instagram: “Napoli è stata casa mia”. La promessa ai tifosi e il ringraziamento al club.

Khvicha Kvaratskhelia dice addio al Napoli con un commovente messaggio sui social. Il talento georgiano ha voluto salutare la piazza azzurra con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, annunciando ufficialmente la sua partenza.

“Cari napoletani, è difficile e doloroso, ma è arrivato il momento di dirci addio”, inizia così il messaggio del classe 2001. “Qui ho trascorso un periodo straordinario, insieme abbiamo accumulato tanti ricordi e vissuto emozioni incredibili. Napoli è stata casa mia, dove grazie a ognuno di voi mi sono sentito veramente bene”.

L’ormai ex numero 77 azzurro ha voluto ripercorrere i momenti più belli: “Ricordo il primo gol e delle sensazioni che non dimenticherò mai. I primi passi su questo stadio, le vostre emozioni folli, i cori e l’energia, che erano sempre speciali sia in casa che in trasferta. Napoli è una città che vive di calcio e sono felice di essere stato parte di questa grande storia”.

Infine, una promessa che lascia intendere retroscena ancora da svelare: “So che siete molto dispiaciuti, ma un giorno vi racconterò tutto. Voglio augurarvi successo”, ha concluso Kvaratskhelia nel suo ultimo messaggio ai tifosi partenopei.