Kvara dice addio al 77: ecco quale numero di maglia indosserà al PSG

Il georgiano atteso questa sera a Parigi per le visite mediche. L’Equipe svela: abbandonerà il 77 per indossare la maglia dell’ex capitano francese. Al Napoli 75 milioni.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è ormai deciso. Il talento georgiano lascia il Napoli dopo due anni e mezzo di magie per approdare al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’ormai ex numero 77 azzurro è atteso nella capitale francese già questa sera per dare inizio alla sua nuova avventura.

Il quotidiano francese svela un importante dettaglio: Kvara ha già scelto il suo nuovo numero di maglia. Abbandonerà il 77 che lo ha reso celebre a Napoli per indossare la prestigiosa 7, lasciata libera da Kylian Mbappé. Una scelta non casuale, fortemente voluta anche dal club parigino per ragioni di marketing.

L’affare si è concluso sulla base di 75 milioni di euro, una cifra che ha convinto De Laurentiis a cedere il suo gioiello nonostante i tentativi di rinnovo degli ultimi mesi. La trattativa per il prolungamento, infatti, non ha mai trovato lo sbocco decisivo, con il giocatore e il suo entourage che hanno spinto per la cessione.