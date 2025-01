SCHIRA – Il Napoli aumenta l’offerta per Garnacho: “50 milioni più bonus allo United”

L’esperto di mercato rivela: pronto un contratto fino al 2029 per il talento argentino. De Laurentiis vuole il colpo per sostituire Kvaratskhelia.

Il Napoli fa sul serio per Alejandro Garnacho. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il suo profilo Twitter, il club azzurro sarebbe pronto a un importante investimento per assicurarsi il talentuoso esterno del Manchester United.

La proposta sul tavolo dei Red Devils è di 50 milioni di euro più bonus. Una cifra considerevole che testimonia la volontà del Napoli di puntare forte sul classe 2004 per sostituire Kvaratskhelia, ormai promesso sposo del PSG.

Non solo la cifra del cartellino: Schira rivela che il club partenopeo avrebbe già definito anche la durata del contratto da proporre al giocatore. Per l’argentino è pronto un accordo fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno fino al 2030.