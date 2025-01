Pedullà: “Garnacho-Napoli, pronta nuova offerta: i dettagli e la strategia di ADL”

Il giornalista di Sportitalia svela i piani del club azzurro per l’erede di Kvaratskhelia: pronti 50 milioni più bonus per il talento del Manchester United.

Il Napoli accelera per Alejandro Garnacho. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà durante la trasmissione Speciale Calciomercato su SportItalia, il club azzurro è pronto ad alzare l’offerta per il talento del Manchester United.

“Il Napoli aveva già offerto 45 milioni per Garnacho. Ora arrivano conferme dall’Inghilterra che la società aumenterà la proposta a 50 milioni più bonus”, ha dichiarato il giornalista, sottolineando come la trattativa sia aperta nonostante le difficoltà.

L’argentino sarebbe la prima scelta di Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia. “È il preferito del tecnico per distacco”, ha aggiunto Pedullà, evidenziando come il giovane esterno stia trovando sempre più spazio nelle ultime uscite dei Red Devils sotto la guida di Amorim.