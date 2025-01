SKY – Doppio colpo Napoli: Manna punta Yeremay con Garnacho

Il direttore sportivo azzurro lavora al doppio affare per l’attacco. Il talento del Deportivo ha una clausola da 20 milioni. Le ultime sulla trattativa Garnacho.

Il Napoli prepara una rivoluzione in attacco. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Sport, Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino Yeremay Hernandez, talento 22enne del Deportivo La Coruna.

L’esperto di mercato ha fornito dettagli importanti sulla trattativa: “Yeremay ha numeri importanti, è bravo nell’uno contro uno e può giocare sia a destra sia a sinistra. Il Deportivo non scende sotto la clausola rescissoria da 20 milioni. Il Napoli sta facendo sul serio e vorrebbe prenderlo insieme a Garnacho. In quel caso, Ngonge potrebbe andare in prestito”.

Sul fronte Garnacho, invece, la situazione resta complessa: “Non ci sono passi avanti con il Manchester United, nonostante l’incontro di Manna con gli agenti in Spagna. Il nodo resta il prezzo: 70 milioni sono ritenuti eccessivi dal Napoli”, ha concluso Di Marzio.