Napoli, Garnacho sempre più vicino: lo United ha trovato il sostituto

Il club inglese avrebbe individuato in Quenda dello Sporting Lisbona l’erede dell’argentino. Si attende l’ok definitivo per chiudere l’operazione con gli azzurri.

Il Napoli è sempre più vicino a chiudere per Alejandro Garnacho. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la trattativa tra il club azzurro e il Manchester United starebbe entrando nella fase decisiva, con segnali positivi che arrivano direttamente dall’Inghilterra.

Il club di De Laurentiis ha già raggiunto un’intesa di massima con l’attaccante argentino, individuato come primo obiettivo per il dopo Kvaratskhelia. Un accordo che rappresenterebbe un colpo di mercato importante per il Napoli, determinato a rinforzare il reparto offensivo nonostante la presenza di David Neres in rosa.

La svolta nella trattativa potrebbe arrivare grazie alle mosse di mercato dei Red Devils. Il club inglese, infatti, avrebbe già identificato il sostituto ideale di Garnacho: si tratta di Geovany Quenda, talentuoso classe 2007 dello Sporting Lisbona. Una mossa che lascia presagire un’apertura dello United sulla valutazione del cartellino dell’argentino, fin qui fissata a 70 milioni di euro.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, tuttavia, non vuole lasciare nulla al caso e sta già valutando piste alternative nell’eventualità che la trattativa per l’argentino dovesse subire dei rallentamenti. Ma gli ultimi segnali in arrivo da Manchester fanno ben sperare: il club inglese sembra aver ammorbidito la propria posizione sulla cessione del giovane talento.