Garnacho-Napoli l’affare si farà, De Laurentiis aumenta l’offerta

Il talento argentino del Manchester United pronto al trasferimento in azzurro.

Il Napoli ha scelto l’erede di Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro sarebbe in pole position per Alejandro Garnacho, talento classe 2004 del Manchester United. Il giovane attaccante argentino ha dato apertura totale al trasferimento, attratto dal progetto tecnico e dalla possibilità di giocare la Champions League.

La trattativa ha subito un’accelerata decisiva dopo il viaggio di Giovanni Manna a Barcellona. Il dirigente azzurro ha incontrato l’entourage del giocatore, presentando l’offerta del Napoli: contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione, quasi il doppio dell’attuale ingaggio in Premier League. La richiesta degli agenti è di 4 milioni, una distanza considerata colmabile dalla dirigenza partenopea.

Il nodo principale resta la valutazione del cartellino. I Red Devils partono da una richiesta di 70 milioni, mentre De Laurentiis non intende spingersi oltre i 50. La necessità del club inglese di fare cassa potrebbe però facilitare la chiusura dell’operazione, con una possibile intesa a metà strada.

Sullo sfondo resta la Juventus, ma il Napoli è in netto vantaggio grazie al lavoro di Manna, che ha più alternative pronte nel caso la trattativa dovesse complicarsi. Decisiva anche la presenza di Antonio Conte, che ha dato il suo gradimento all’operazione vedendo in Garnacho il profilo ideale per il suo 3-5-2.