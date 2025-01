MATTINO – Doppio colpo in difesa: Danilo a un passo, spunta Skriniar. Le cifre

Il Napoli accelera sul mercato. Il brasiliano si libererà dalla Juventus, mentre per lo slovacco del PSG c’è il nodo ingaggio.



Il Napoli prepara una doppia mossa per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro avrebbe definito l’accordo con Danilo della Juventus e starebbe valutando anche il profilo di Milan Skriniar del PSG.

Per il brasiliano l’intesa è totale: contratto di 18 mesi con il club di De Laurentiis non appena si libererà dai bianconeri. Un’operazione sbloccata dopo il rifiuto del Napoli alla richiesta di indennizzo di Giuntoli, che ha poi accettato di concedere uno sconto sulle ultime spettanze del difensore.

La novità più interessante arriva però dal fronte Skriniar. Il centrale slovacco potrebbe lasciare Parigi in prestito, in un’operazione completamente separata dalla trattativa Kvaratskhelia. Il nodo principale resta l’ingaggio: il PSG non intende contribuire al pagamento dei 9 milioni annui (4,5 per i restanti mesi), cifra fuori dai parametri azzurri.

Intanto, il Napoli blinda Mathias Olivera: nella giornata di ieri gli agenti del terzino uruguaiano erano in città per definire il prolungamento fino al 2030.