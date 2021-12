Juve-Napoli altro rinvio? l’ASL avverte: “Situazione da monitorare. Viaggio a Torino…”

Juve-Napoli verso il rinvio? Il direttore dell’Asl Napoli 2, Antonio D’Amore, ha aperto alla clamorosa ipotesi.

Juve-Napoli ancora un rinvio. Mentre sale il numero dei contagi, aumenta il rischio di conseguenze anche sul calcio italiano. Come un anno fa, a ottobre, a creare polemiche e finire nell’occhio del ciclone è la sfida dell’Allianz di Torino tra bianconeri e azzurri, in programma per il 6 gennaio.

La situazione Covid-19 ad oggi desta preoccupazioni con la diffusione della variante Omicron. Il mondo nel calcio ne sta iniziando a risentire nuovamente, emergono tanti positivi e il rischio è sempre dietro l’angolo.

Il direttore dell’Asl Napoli 2, Antonio D’Amore, ha parlato del momento calcistico, soffermandosi sul Napoli:

“Ad oggi, il Napoli conta due positività in organico: Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron.

Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl Napoli 1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione.

Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare“