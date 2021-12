Fabian Ruiz positivo al Covid, il comunicato ufficiale

Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid 19, il giocatore è ora in isolamento dopo il tampone molecolare che ha confermato il contagio. Ancora sfortuna per Fabian Ruiz, il giocatore ha saltato le ultime sfide per Infortunio ed è tornato in Spagna per le festività natalizie. Proprio in Spagna ha scoperto di essere positivo al Covid 19.

Fabian Ruiz positivo: è vaccinato

Ecco il comunicato ufficiale della società azzurra: “Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“.

Il giocatore a questo punto dovrà attendere il tampone negativo per poter fare rientro a Napoli. Fortunatamente il calciatore non ha sintomi e le sue condizioni di salute sono buone. Non è la prima volta che Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid, già in passato il calciatore è rimasto fuori da partite ufficiali a causa del contagio da coronavirus.