Stanotte a Napoli di Alberto Angela in streaming

Alberto Angela, lo streaming di Stanotte a Napoli. Un appuntamento imperdibile per scoprire i tesori di una città meravigliosa.

STANOTTE A NAPOLI IN STREAMING

La puntata di Natale di stanotte a Napoli è disponibile in streaming su Rai play.Sul portale è disponibile la versione integrale della puntata che ha conquistato l’Italia.

ALLA SCOPERTA DI NAPOLI

Stanotte a Napoli, visibile anche in streaming, Alberto Angela ha dedicato una puntata straordinaria dedicata alla città di partenopea. La puntata andata in onda la sera di Natale è stata regina d’ascolti, all’insegna della scoperta e della bellezza.

Alberto Angela e la sua troupe si muovono nei vicoli della città alla scoperta di Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino… E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. Luoghi famosi che si aprono ai telespettatori con calma, lontani dal flusso turistico.

Maurizio De Giovanni ha voluto commentare Stanotte a Napoli e sui propri profili social, ha lanciato un messaggio satirico: “Sono mortificato, addolorato e desolato, ma purtroppo devo confermarvi, e spero mi perdonerete, che tutto quello che ha detto stasera Alberto Angela su questa città è vero“. Un messaggio che strappa un sorriso quello dello scrittore partenopeo. Parole che devono far riflettere, perché lo sputtanapoli va in onda troppo spesso, anzi è quasi sempre uno degli argomenti preferiti dai media nazionali, pronti ad amplificare ogni difetto di questa città.

ALBERTO ANGELA VINCE LA SCOMMESSA

A punteggiare il viaggio personaggi illustri – attori, cantanti, sportivi – che incarnano lo spirito della città. Sono loro a rivelare aspetti inaspettati di Napoli. Giancarlo Giannini è Carlo di Borbone, il re che nel Settecento ha davvero forgiato la città. Massimo Ranieri con la sua voce ricorda l’importanza e la diffusione nel mondo della canzone napoletana. Marisa Laurito racconta i tanti Natali trascorsi a Napoli in compagnia di personaggi indimenticabili. Serena Rossi in musica illustra il legame che la città ha da sempre con il caffè. Il mito di Maradona viene fatto rivivere da Salvatore Bagni, suo compagno di squadra. Serena Autieri rievoca l’atmosfera del Cafè Chantant nel Salone Margherita, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli.

Stanotte a Napoli ha vinto la scommessa di puntare sulla divulgazione nella prima serata natalizia. Con quasi il 23 per cento di share e una media di oltre 4 milioni di telespettatori. Non ci resta che guardare in streaming la puntata di Stanotte a Napoli.