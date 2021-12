IL MATTINO – Napoli: arriva dal Chelsea il rinforzo in difesa, operazione alla Anguissa

Malang Sarr è vicino al Napoli, il giocatore non trova spazio al Chelsea ed è pronto a cambiare squadra in prestito a gennaio. Secondo quanto riferisce Il Mattino la trattativa per Sarr è più che avviata e si potrebbe concludere in breve tempo, la società di Aurelio De Laurentiis è pronto ad accontentare Spalletti che ha bisogno di un difensore centrale. Va ricordato che al momento ci sono solo Juan Jesus e Rrahmani come centrali di difesa, con Koulibaly che va in Coppa d’Africa e Manolas ceduto all’Olympiacos. Un rinforzo va preso entro breve tempo per non correre rischi e Giuntoli ci sta lavorando per chiudere l’affare.

Sarr al Napoli: le cifre dell’affare col Chelsea

Secondo quanto scrive Il Mattino oramai Malang Sarr del Chelsea è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Il difensore è un esubero della squadra inglese. Le cifre che portano Sarr al Napoli sono quelle giuste: guadagna 1,5 milioni di euro a stagione, quindi in linea con quello che vuole spendere il club di De Laurentiis. Inoltre il giocatore può essere preso in prestito, senza obbligo di riscatto, un altro punto a favore del giocatore che sta facendo decollare la trattativa tra Napoli e Chelsea.

Per il Napoli portare Sarr in Campania sarebbe un affare alla Anguissa. Un investimento minimo, con la possibilità di riscattare il giocatore a fine stagione. Insomma gli azzurri si troverebbero un giocatore che a 22 anni può essere già utile alla difesa per Spalletti, ma senza fare un grandissimo investimento. Questa è la politica che sta attuando in questo momento la società partenopea. In ogni caso il Napoli segue anche altre piste, come quelle che portano a giovani difensori italiani. In questo caso l’indiziato numero uno sarebbe Gatti del Frosinone. Ma le ultime notizie di mercato indicano Sarr come rinforzo per la difesa azzurra a gennaio.