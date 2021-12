Malang Sarr proposto al Napoli, il Chelsea apre alla cessione. Gli azzurri pongono una condizione

Malang Sarr offerto al Napoli. Il Chesea apre alla cessione. Gli azzurri pongono una condizione. Sul difensore anche l’Inter e il Milan. L’agente di Sarr è Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku (grande amico di Sarr) e che nelle ultime tre annate ha stretto rapporti molto intensi con alcuni importanti club di serie A.

MALANG SARR PROPOSTO AL NAPOLI

Il giovane difensore Malang Sarr (ora al Chelsea) potrebbe sostituire Manolas passato in queste ore all’Olympiacos. Nato 22 anni fa a Nizza, Sarr ha mosso i primi passi proprio nelle file del club rossonero per poi accasarsi al Chelsea, firmando un contratto quinquiennale. Il Chelsea decide, di cederlo in prestito secco al Porto (19 presenze e 1 gol) per fargli fare esperienza e aggiungere minuti importanti nelle gambe. Per quanto riguarda il suo score al Nizza, ha totalizzato 119 presenze segnando 3 gol.

Secondo le ultime voci di radio mercato il Chelsea avrebbe proposto il prestito di Malang Sarr al Napoli. Lo stipendio del giovane difensore non rende facile l’affare. Malang Sarr percepisce circa 3,6milioni netti a stagione e il Napoli pone come condizione primaria che i Blues debbano contribuire per buona parte al suo ingaggio.

RUOLO E CARATTERISTICHE