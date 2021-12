UFFICIALE: Manolas all’Olympiacos, arriva l’annuncio della SSC Napoli

Ufficiale, Kostas Manolas passa all’Olympiacos. A confermarlo, dopo l’annuncio del club greco, è la SSC Napoli attraverso un comunicato. Il difensore sorridente all’arrivo presso la sede della società greca dove aveva già militato tra il 2012 e il 2014: il suo passaggio è ufficiale.

MANOLAS-OLYMPIACOS UFFICIALE

Kostas Manolas, è un nuovo giocatore dell’Olympiacos. Un addio lampo al Napoli , quellod el centrale greco, i anticipato solo dai controlli in aeroporto che hanno reso nota la partenza per la Grecia nella giornata di ieri. Un viaggio autorizzato per “motivi personali” che in effetti c’erano, ma riguardavano proprio il suo passaggio, anzi il suo ritorno all’Olympiacos dove ha militato tra il 2012 e il 2014. Il club e soprattutto i tifosi lo hanno accolto a braccia aperte e lui non ha esitato a posare con la sciarpa biancorossa e a toccarsi il cuore, saltellando su cori per i quali naturalmente non ha bisogno di traduzione. La cifra d’acquisto è di circa tre milioni più uno di bonus.

Manolas ha firmato con l’Olympiacos accettando di ridursi il contratto: percepirà 2,5 milioni + 1 di bonus e rinuncia alla mensilità di dicembre (400 mila).

L’Olympiacos ha ufficializzato l’arrivo di Manolas con diversi video postati sui profili social. Il Napoli ha confermato il trasferimento con una nota ufficiale:

“La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022“.

I NUMERI DI MANOLAS IN SERIE A

Manolas, trentenne, voleva già da tempo tornare in patria per chiudere lì la sua carriera. In Italia ha collezionato 206 presenze, otto gol e sei assist con la maglia della Roma (dalla stagione 2014/15 alla stagione 2018/19) e 75 presenze, quattro gol e un assist con il Napoli, dov’era arrivato nel luglio del 2019, valutato ben 36 milioni.

In Italia il difensore ha messo insieme 206 presenze con 8 reti (indimenticabile quella nei quarti di finale della Champions League 2017/18 contro il Barcellona) in giallorosso e 75 partite giocate, con 4 reti, dall’estate 2019 ad oggi con il Napoli, dove ha vinto anche la Coppa Italia 2019/20. Nella prima parte di questa stagione la sua esperienza in azzurro è stata condizionata anche da diversi problemi fisici, come testimoniano le sette presenze tra campionato ed Europa League per un totale di 486 minuti giocati.