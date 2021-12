Napoli, Manolas fermato con una grossa somma di denaro. Era in partenza per la Grecia

Manolas fermato con una grossa somma di denaro. Il difensore del Napoli era in aeroporto pronto a partire per la Grecia.

Manolas è stato fermato con una ingente somma di denaro, il difensore del Napoli era diretto in Grecia. La clamorosa notizia è stata lanciata dal corriere del mezzogiorno che fornire anche i dettagli della vicenda:

“Il difensore del Napoli, Kostas Manolas è stato fermato all’aeroporto di Capodichino, era in partenza per la Grecia. Un viaggio che a quanto pare aveva concordato con il club ma che ha avuto un fuori programma. Il difensore pare avesse con sé una ingente somma di danaro. Una cifra superiore al limite consentito che è di ventimila euro per le norme antiriciclaggio”.

Il quotidiano aggiunge: “A Manolas, fermato dopo i controlli di rito dai militari della Guardia di Finanza, sarebbe stata comminata una multa. Probabilmente i finanziari sono stati allertati da una segnalazione. Resta ora da capire perché Manolas andasse nel suo Paese, probabilmente per sottoporsi a controlli medici. In ogni caso la sua partenza certifica il fatto che oramai è fuori dal progetto Napoli“.

Manolas piace sempre all’Olympiakos che a gennaio può riportarlo in Grecia. Un’operazione che sembra destinata a concludersi, anche perché oramai l’apporto di Manolas in maglia azzurra è minimo, anche a causa di molti infortuni. Inoltre oramai Rrahamani ha preso il posto da titolare del greco, quindi il Napoli può permettersi di farlo partire, a patto che compri un altro centrale difensivo.

Il nome più quotato in orbita Napoli per sostituire Manolas è Udokahi dell’Augusta, anche se è reduce da un infortunio ed in questo momento è alle prese con il Covid. In ogni caso il Napoli dovrà prendere sicuramente un difensore se cede Manolas, questo perché a gennaio ci sarà anche l’assenza di Koulibaly che parte per la Coppa d’Africa. Il difensore senegalese è fondamentale per la squadra di Spalletti e lo si vede in queste settimane che è infortunato.