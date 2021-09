Manolas diventa una riserva, ecco perché Spalletti preferisce Rrahmani

Kostas Manolas riserva e Amir Rrahmani titolare, sono le scelte di Luciano Spalletti che verranno confermate con la Sampdoria. Tuttosport sottolinea che nelle ultime due partite il tecnico del Napoli ha preferito schierare l’ex difensore del Verona dal primo minuto al posto del greco. Una scelta importante dato che Manolas resta un difensore di alto livello. L’erroraccio con la Juventus ha messo in evidenza qualche problema di concentrazione da parte del difensore ex Roma.

Così Manolas è finito in panchina e Rrahmani è diventato titolare. Con il Leicester e con l’Udinese il difensore ha disputato due buone partite. Nell’ultima di campionato ha anche firmato un gol. A quanto pare il suo impiego è stato uno dei motivi di rottura tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso, con il tecnico calabrese che utilizzava molto poco Rrahmani. Il difensore viene considerato molto dallo staff tecnico azzurro.

Dubbio Manolas: Rrahmani ancora titolare

Ecco quanto scrive Tuttosport sul ballottaggio Manolas-Rrahmani in vista della sfida con la Sampdoria:

Infine, il dubbio Manolas. Il centrale greco ha saltato le ultime due sfide in Inghilterra e al Friuli, dopo il clamoroso errore commesso in occasione dell’1-0 a favore della Juventus. Ci si aspetta nuovamente un suo utilizzo da titolare, altrimenti prenderà quota la sensazione che in questo periodo della stagione il tecnico toscano preferisca assegnare il posto a Rrahmani, dimostratosi molto più attento e concentrato nelle ultime due sfide giocate da titolare.

Il tecnico del Napoli potrebbe cambiare poco nella quinta giornata di Serie A. Sulle fasce potrebbe esserci un’occasione per Malcuit. A centrocampo c’è un rientro importante, così come Mertens che potrebbe andare in panchina, ma difficilmente verrà cambiato qualcosa, dato che gli uomini sono contati. In attacco Zielinski scalpita per un posto da titolare e potrebbe giocare al posto di Elmas.