CORSPORT – Manolas via da Napoli, Giuntoli accelera per il sostituto

Kostas Manolas via da Napoli, il giocatore piace sempre all’Olympiakos che a gennaio può riportarlo in Grecia. Un’operazione che sembra destinata a concludersi, anche perché oramai l’apporto di Manolas in maglia azzurra è minimo, anche a causa di molti infortuni. Inoltre oramai Rrahamani ha preso il posto da titolare del greco, quindi il Napoli può permettersi di farlo partire, a patto che compri un altro centrale difensivo.

Calciomercato: Napoli su Udokhai

Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo il Napoli può cedere Manolas, ma si rimetterà subito alla ricerca di un altro difensore. Il nome più quotato in orbita Napoli è Udokahi dell’Augusta, anche se è reduce da un infortunio ed in questo momento è alle prese con il Covid. In ogni caso il Napoli dovrà prendere sicuramente un difensore se cede Manolas, questo perché a gennaio ci sarà anche l’assenza di Koulibaly che parte per la Coppa d’Africa. Il difensore senegalese è fondamentale per la squadra di Spalletti e lo si vede in queste settimane che è infortunato.

Giuntoli sta accelerando per Udokhai ma il Napoli monitora anche altri difensori centrali. Si parla insistentemente di Gatti del Frosinone. Sempre per la difesa l’arrivo di Mandava nel mercato di gennaio, sembra oramai vicina. I contatti sono costanti e la trattativa è ad un buon punto, con il Lille che ha rivisto al ribasso le cifre per la cessione di Mandava, anche perché il giocatore a giugno 2022 può andare via a parametro zero.