Mandava al Napoli: “Ci sono importanti aggiornamenti, il Lille cede”

Reinildo Mandava al Napoli a gennaio, arrivano ulteriori conferme sulla notizia del trasferimento del giocatore del Lille in azzurro. Secondo quanto scrive Emanuele Cammaroto, il Napoli sta provando a prendere l’esterno sinistro. L’esperto di calciomercato, nel suo editoriale per napolimagazine ha sottolineato come la trattativa stia andando avanti anche in questi giorni. Solo qualche giorno fa la redazione di Napolipiu ha rivelato un’accelerata sulla trattativa Napoli-Mandava.

Una conferma arriva anche dall’esperto di calciomercato che scrive: “Arrivano importanti aggiornamenti di mercato per il Napoli in vista di gennaio. Nelle scorse ore, dopo Napoli-Empoli, nuovi contatti tra il club partenopeo e l’entourage di Reinildo Mandava, esterno sinistro in scadenza con il Lille. Arrivano segnali positivi, il giocatore è entrato nell’ordine di idee di anticipare il trasferimento a Napoli. C’è già l’accordo per giugno, ora Mandava e il suo entourage spingono per il possibile arrivo a Napoli già dall’inizio del nuovo anno“.

Mandava al Napoli a gennaio: le cifre

Fino ad ora il Lille ha chiesto un prezzo “improponibile, sei milioni di euro per un parametro zero“. Ma in queste ore la società francese “pare abbia aperto alla possibilità di venire incontro alla volontà del giocatore e abbassare le sue pretese. Il Napoli resta fermo sulla sua proposta di un indennizzo minimo di circa 1,8 / 2 milioni, il Lille è sceso nelle sue richieste da 6 a 5 mln” scrive Cammaroto che sottolinea come la questione del prezzo è “un muro d’argilla destinato a sgretolarsi. Siamo al gioco delle parti“.