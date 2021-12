Mandava: il Napoli fa sul serio, Giuntoli è pronto al colpo

Reinildo Mandava sempre più vicino al Napoli, il terzino del Lille può trasferirsi al Napoli durante il mercato di gennaio. Dalle notizie che filtrano intorno al Napoli, il mercato di gennaio non sarà fiacco come al solito. Giuntoli punta Reinildo Mandava e dalle ultime notizie, che provengono da ambienti di mercato, il direttore sportivo è molto attivo per portare il giocatore in azzurro. Il Napoli deve far fronte a tante assenze, ecco perché le operazioni in entrata non si escludono.

Calciomercato Napoli: Mandava idea concreta

Si parta da Mandava che è stato un obiettivo degli azzurri anche durante il mercato estivo. Il Napoli ha preferito non affondare il colpo anche per le richieste esose da parte del Lille. Mandava è in scadenza di contratto ed il Napoli lo può prendere a parametro zero a giungo, oppure anticipare la trattativa e portarlo in azzurro già a gennaio.

Secondo quanto appreso da Napolipiu, proprio in questa direzione si sta muovendo Cristiano Giuntoli che negli ultimi giorni ha intensificato i rapporti con gli agenti del calciatore. Con un indennizzo si può prendere Mandava e quindi anticipare la concorrenza, dato il terzino del Lille piace a molti club. Napoli è destinazione gradita a Mandava che ha dato la sua disponibilità al trasferimento.

Ma Mandava non è l’unico obiettivo per gennaio del Napoli, che valuta pure l’acquisto di Mazraoui, esterno in scadenza di contratto con l’Ajax. Non si esclude qualche cessione eccellente. Uno dei candidati a lasciare la maglia azzurra è Manolas. Il Napoli lo cederebbe senza problemi, anche per liberarsi di un ingaggio molto alto: 4,5 milioni di euro. L’Olympiakos è sempre una delle squadre più attive su Manolas e nelle ultime settimane c’è stato un ritorno di fiamma per il calciatore greco. Il difensore è al rientro dopo un infortunio, ma il suo addio al Napoli sembra scontrato.