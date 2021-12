Napoli-Leicester: rischiano Insigne e Fabian Ruiz, le ultimissime

Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz possono saltare la sfida con il Leicester di Europa League, i due calciatori hanno lavorato a parte. Repubblica nell’edizione odierna effettua un focus sugli infortuni in casa Napoli. L’ultimo della lista è Stanislav Lobotka, ma ci sono anche altri calciatori fermi ai box: Anguissa, Osimhen, Zanoli, Insigne e Fabian Ruiz. Proprio questi ultimi due sono in forte dubbio per la sfida con il Leicester mentre per Anguissa e Osimhen bisognerà attendere ancora.

Ecco quanto scrive Repubblica sul possibile recupero di Insigne e Fabian Ruiz per la gara col Leicester:

Più no che sì, al momento. In campo non si sono proprio visti. Terapie per il capitano, stesso menu per lo spagnolo che ha svolto pure un po’ di lavoro personalizzato in palestra. Tradotto: senza un allenamento completo con il gruppo, è difficile ipotizzare un ritorno, quantomeno tra i convocati, per la sfida di Europa League, decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale.

Mancano ancora 48 ore alla decisione finale di Spalletti, ma al momento nessuno si sbilancia sulla presenza dei due campioni in extremis, quantomeno in panchina. Insigne e Fabian si sono fermati nella notte di Reggio Emilia contro il Sassuolo: un indurimento al polpaccio per l’attaccante di Frattamaggiore, un sovraccarico alla zona inguinale per il centrocampista.

Entrambi hanno dato forfait contro l’Atalanta e rischiano di rinviare il ritorno in campo alla gara di domenica al Maradona contro l’Empoli. Il Napoli non vuole perdere a lungo due pedine fondamentali e quindi non accelera. L’emergenza, dunque, rischia di rimanere tale anche in Europa: alla lista degli indisponibili si è aggiunto pure Stan

Lobotka, tra i migliori contro l’Atalanta. Nessuna lesione muscolare, ma un trauma contusivo di medio- alto grado del bicipite femorale destro. Ha già cominciato la riabilitazione: quasi certamente salterà Leicester ed Empoli. Molto dipenderà da quando ricomincerà ad allenarsi, ma è molto probabile che il regista slovacco torni a disposizione domenica 19 a San Siro contro il Milan.