Cassano a Bobo Tv: “Napoli fantastico senza cinque titolari, cosa volete da Spalletti?” – VIDEO

Antonio Cassano a Bobo Tv commenta Napoli-Atalanta, partita persa dagli uomini di Spalletti in piena emergenza infortuni. L’ex attaccante durante il programma sulla web tv di Bobo Vieri, interviene sull’ultima gara del Napoli. Una partita persa dal Napoli, ma che gli uomini di Spalletti hanno giocato molto bene, nonostante i tanti infortuni.

Cassano: “Spalletti ha inventato la difesa a tre”

A Bobo Tv, Cassano su Napoli-Atalanta elogia Spalletti: “In tre giorni è riuscito a far assimilare ai suoi calciatori i movimenti della difesa a tre. Lo ha fatto contro una delle squadre che gioca il calcio migliore in Italia. Il Napoli non ha speculato, ha voluto giocare“.

Cassano poi aggiunge: “Bisogna ricordare che al Napoli, contro l’Atalanta, gli mancavano cinque giocatori, i più forti della rosa. È andato molto vicino a vincere la partita con l’Atalanta. Secondo me gli uomini di Spalletti hanno fanno una grandissima partita e sono sicuro che si giocheranno lo scudetto con le milanese, mentre l’Atalanta la vedo un filo dietro“.

Intanto il Napoli resta in piena emergenza infortuni anche col Leicester. In Europa League sarà assente Lobotka, ma anche Fabian e Insigne rischiano di non giocare una partita decisiva. I tanti infortuni sono stati oggetto di scontro anche tra Auriemma e Cruciani a Tiki Taka, in cui si è parlato della prestazione del Napoli con l’Atalanta.