Mandava al Napoli con un indennizzo, Giuntoli pronto al colpo di mercato

Reinildo Mandava al Napoli a gennaio, il club di De Laurentiis può tentare il colpo versando un indennizzo al Lilla che detiene il cartellino. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sta continuando a trattare la cessione di Mandava. Il contratto del giocatore scade nel 2022, quindi la società azzurra potrebbe anche tentare il colpo a parametro zero. Però in casa Napoli serve un terzino sinistro, perché Ghoulam per ora non offre alcuna garanzia. Inoltre anticipare il colpo Mandava, significherebbe anche bruciare la concorrenza che sta osservando il terzino del Mozambico.

Calciomercato, Mandava al Napoli: ultime notizie

Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse di Giuntoli per Mandava. Il direttore sportivo del Napoli ha trattato il 27enne esterno mancino già in estate. L’affare non è stato chiuso, ma è stato rimandato. Il giocatore piace molto alla società partenopea che ha fiutato l’affare. Dopo sei mesi Mandava può arrivare in azzurro con un costo molto contenuto, rispetto al suo reale valore.

Il Napoli può prendere Mandava durante il calciomercato di gennaio versando circa 6 milioni di euro al Lilla. De Laurentiis ha un ottimo rapporto con il club francese, con cui ha chiuso l’affare Osimhen solo la scorsa stagione. Al momento i colloqui tra le parti in causa vanno avanti. Mandava ha anche il vantaggio di non giocare la Coppa d’Africa, dato che il Mozambico non si è qualificato. Un dettaglio da non sottovalutare, dato che il Napoli a gennaio perderà Anguissa, Osimhen, Koulibaly e Ounas. Inoltre l’inserimento di Mandava permetterebbe al Napoli di avere un esterno mancino in grado di dare fiato a Mario Rui. In ogni caso non mancano le alternative sul mercato, Giuntoli pensa anche ad un pista italiana per la fascia mancina. Inoltre si segue anche Federico Gatti del Frosinone che di ruolo fa il difensore centrale. Il suo agente ha aperto le porte al Napoli già per gennaio.