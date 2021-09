Il Napoli aveva preso Haaland poi virò su Osimhen, retroscena e cifre

Il Napoli aveva preso Erling Haaland a svelare il retroscena di calciomercato è Corriere dello Sport che indica pure le cifre. Uno degli attaccanti più forti d’Europa in questo momento poteva vestire la maglia azzurra. Questo dimostra che Aurelio De Laurentiis e la società azzurra sono sempre attenti al mercato dei giovani talenti. Ne è un esempio Victor Osimhen, giocatore semi sconosciuto per il quale il Napoli ha investito 50 mililioni di euro cash (valutazione complessiva di 70 ndr) per portarlo in azzurro.

Haaland al Napoli: la trattativa

Prima di Victor Osimhen, che sta mettendo in mostra statistiche impressionanti, il club azzurro aveva puntato un altro grande talento. Uno che aveva impressionato con il Salisburgo, giocando e segnando anche contro il Napoli, poi passato al Borussia Dortmund e già nel mirino del Real Madrid e dei grandissimi club europei.

Insomma il Napoli poteva prendere Haaland e le cifre non erano nemmeno proibitive. A racconta il retroscena di calciomercato è Corriere dello Sport che scrive come “nella primavera del 2019 il Napoli aveva praticamente messo le mani su Haaland, venticinque milioni di euro ed affare (quasi) fatto con il Lipsia, perché dinanzi alle prospettive di un ingaggio ben lontano dai parametri societari e dalle possibilità finanziarie, De Laurentiis dovette frenare.

Arriva Osimhen: battuti Arsenal e Liverpool

Il Napoli non potendo prendere Haaland a causa di cifre proibitive, decise di cambiare obiettivo. Per questo ci fu un summit di mercato con Cristiano Giuntoli. Corriere dello Sport racconta della volontà degli azzurri di rinnovare con Mertens, ma di prendere anche un altro calciatore in grado di poter fare la differenza in attacco. Uno giovane, che potesse essere buono per il presente e per il futuro. Così il Napoli si è lanciato su Osimhen, sfidando e battendo Liverpool e Arsenal che pure avevano messo gli occhi sul nigeriano.