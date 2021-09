GAZZETTA – Napoli, Osimhen è incedibile. De Laurentiis fissa un super prezzo. Lo seguono i top club Europei

Victor Osimhen sta vivendo un momento magico. L’attaccante del Napoli a suon di gol ha portato gli azzurri al primo posto in solitaria in classifica e ha attirato l’interesse dei big club Europei.

NAPOLI, OSIMHEN INCEDIBILE

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante è incedibile, e De Laurentiis in ogni caso non se ne priverebbe per meno di 120 milioni.

“Si può dire che oggi l’acquisto di Osimhen sia stato un vero colpo di mercato da parte del Napoli, un investimento notevole, il più consistente della storia del club, che potrebbe trasformarsi in una corposa plusvalenza. Al momento, è bene chiarirlo subito, non c’è alcuna possibilità che il nazionale nigeriano possa essere venduto, anche se Chelsea, i due Manchester, Real Madrid e Psg hanno già iniziato a seguirlo. Se Aurelio Laurentiis decidesse di cederlo, adesso, il suo cartellino costerebbe non meno di 120milioni di euro, il doppio di quanto è stato pagato (60 milioni), due estati fa“.

RINNOVERÀ FINO AL 2026

“Nel progetto affidato a Luciano Spalletti, il ragazzo è ritenuto un punto fermo. D’altra parte, lo scorso anno, ha firmato un contratto che lo legherà al Napoli fino al 2025 e non è escluso che prima del termine di questa stagione, De Laurentiis e Giuntoli gli proporranno di allungarlo per un altro anno. Osimhen è uno dei giocatori più pagati, guadagna 4,5 milioni di euro a stagione e rientra in seconda fascia, dove è in compagnia di Insigne (4,6), Manolas (4) e Mertens (4), mentre lo stipendio più altro è quello di Kalidou Koulibaly (6)” ha riferito la Gazzetta dello Sport.