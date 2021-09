Napoli, la coppa d’Africa porta via tre giocatori: Si cerca il cavillo legale per evitare le convocazioni

Victor Osimhen disputerà la Coppa d’Africa con la Nigeria e potrebbe mancare al Napoli per un mese tra gennaio e febbraio. Nelle stesse condizioni in azzurro anche il difensore senegalese Koulibaly e il centrocampista camerunese Anguissa.

I tre giocatori sono l’asse portante del Napoli di Spalletti, la loro assenza sarebbe un bel problema per il tecnico di Certaldo. Considerando che anche Ounas sarà probabilmente convocato.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli sta cercando un escamotage legale per evitare le convocazioni :

“Il nuovo incubo si chiama Coppa d’Africa. La competizione che si disputerà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. E cui la squadra di Spalletti dovrà contribuire con i tre giocatori simbolo: Koulibaly, Anguissa, Osimhen. Oltre agli algerini Ounas e Ghoulam nonché a Malcuit che ha origini mauritane e marocchine con passaporto francese. Mezza squadra. Non a caso, in città, da giorni si alternano pareri di legali che provano a cercare escamotage per sfuggire alla convocazione” ha riferito il Corriere dello Sport.